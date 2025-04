Iva Zanicchi su Io Canto: “Davo tutti 10 per pietà”

Iva Zanicchi, dal 2023 a oggi, ha ricoperto il ruolo di giudice in diverse edizioni di “Io Canto”: Generation, Senior e Family. Tuttavia, il suo contributo è stato considerato piuttosto banale, con voti sempre altissimi. La stessa Zanicchi ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera di sentirsi inadatta come giurata, affermando: “Io non la so fare la giurata. Sono pessima”. Sottolinea che un vero giurato dovrebbe avere il coraggio di esprimere giudizi, cosa che lei trova difficile. La sua decisione di dare sempre voti alti deriva dalla pietà che prova, specialmente verso i bambini e gli anziani, per cui sostiene: “Del resto: che voto puoi dare a un bambino o a un vecchio se non 10?”.

Nonostante la sua brillante carriera come cantante e conduttrice, Zanicchi ha avuto diversi flop come opinionista e giudice. È stata considerata un fallimento a “La Fattoria”, così come nelle varie edizioni di “Io Canto Generation”. In particolare, la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi” si è rivelata poco soddisfacente. Ha dichiarato che non si è dispiaciuta di non essere stata riconfermata per il suo ruolo, affermando che preferisce dedicarsi ad altre attività. Ha anche commentato la scelta dei nuovi opinionisti, esprimendo apprezzamento per Nicola Savino e Vladimir Luxuria, dicendo che era evidente che non c’era una buona amalgama tra lei e gli altri opinionisti dell’anno precedente.