Iva Zanicchi nel corso della sua carriera ha interpretato anche il ruolo di madre di un ragazzo gay, che nel 2010 le è valso il premio di Arcigay ‘Pegaso d’oro’. Proprio un anno dopo la consegna di quel premio, la conduttrice votò una mozione contro il matrimonio gay al Parlamento Europeo. All’epoca quella votazione generò una grossa polemica e adesso in un’intervista rilasciata a TPI, la cantante ha spiegato come mai in quell’occasione si schierò contro il matrimonio egualitario.

“Al Parlamento Europeo si votava di tutto: da quanto dovevano essere lunghe le zucchine, al divieto di sperimentazione sugli animali (una delle mie più grandi battaglie) fino appunto al matrimonio egualitario. Lo so che faccio una figura di m**da con quello che sto per dire, ma era impossibile essere sempre presenti e quindi ogni tanto gli assistenti andavano poi mi riferivano quello che accadeva insieme ai pareri dei capigruppo: ammetto quindi di aver votato senza sapere bene cosa si votasse. Ma che non mi si dica che sono contro la comunità: mio cugino è fidanzato da 45 anni e sposato da poco con un uomo, e tutti i miei migliori amici sono gay. Avevo detto qualcosa sui figli, temevo la società non fosse pronta. Poi io sono cattolica e osservante. Invece, ora, ritengo che le coppie gay o lesbiche dovrebbero poter adottare: dare una possibilità e amore a un bambino che soffre”.

In passato Iva Zanicchi qualche dichiarazioni bislacca sulla comunità LGBT l’ha fatta, ma lo stesso vale per Cristiano Malgioglio, però onestamente mi sento di apprezzare il loro cambiamento. In entrambi i casi parliamo di artisti non certo millennial, figli di una cultura molto diversa da quella di oggi e poi cambiare opinione è sinonimo d’intelligenza, soprattutto se la si muta aprendo il pensiero all’inclusione.

Iva Zanicchi riceve il Pegaso d’Oro: il video.

#IvaZanicchi contro nozze gay,ricevette nel 2010 premio Pegaso d’Oro, assegnato a chi è sensibile a istanze mondo gay.Richiesta restituzione — 1G͙E͙N͙I͙O͙M͙A͙L͙I͙G͙N͙O͙ (@Insgaet) August 28, 2012

L’intervista fatta alla cantante da Alessio Poeta per gay.it 6 anni fa.