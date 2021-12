Ieri sera a The Voice Senior gli autori hanno voluto fare uno scherzo ai coach. Iva Zanicchi si è presentata alle blind fingendo di essere una concorrente.

“Io mi chiamerei Teresa, ma tutti mi chiamano Iva. Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera. – ha dichiarato la Zanicchi ad Antonella Clerici – In casa però mi considerano una cuoca. Vengono tutti da me a mangiare. Eccomi qua Antonella. Stiamo preparando uno scherzo per i coach. Cercherò di camuffare un po’ la voce. E se non mi riconoscono? Se Orietta non mi riconosce le strappo i peli. Ho timore che non mi riconoscano, sono seria Antonellina. Ti immagini se pensano che è ‘una che vuole imitare Iva Zanicchi’. Sono molto tesa, guarda la mano come trema”.