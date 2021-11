Iva Zanicchi nel corso dei suoi 60 anni di carriera si è approcciata anche al genere reality sia da concorrente (risale al 2005 la sua esperienza a Music Farm con Dolcenera e Fausto Leali), sia da opinionista.

Nel 2019 è stata una commentatrice insieme a Cristiano Malgioglio dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, mentre quest’anno ha affiancato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi.

Esperienze che non rinnega e che rifarebbe. Entrambe.

“Fare l’opinionista è rilassante” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “A volte si può dire qualcosa di giusto, altre volte di sbagliato ma la responsabilità è abbastanza minima. Mi sono divertita in entrambe le occasioni. Sono stata bene sia con Ilary Blasi che è una donna stupenda e ti mette a tuo agio. Non si fa mai prendere dal nervosismo. Mi sono trovata bene anche con Barbara d’Urso quando ho fatto il Grande Fratello assieme a Malgioglio”.

Iva Zanicchi si candida per partecipare al Grande Fratello Vip

“A L’Isola dei Famosi non parteciperei mai. Sono allergica alle punture degli insetti e devo stare attenta. Infatti sono anche finita in ospedale quest’anno. Entrare invece nella casa del Grande Fratello sarebbe diverso. E’ sempre un’esperienza durissima perché confrontarsi con gli altri non è facile. A volte litigano per niente. Bisogna avere una grande pazienza oltre che una forza d’animo. Alla mia età avrei bisogno di stare tranquilla ma tra i due reality sceglierei senza dubbio di partecipare al Grande Fratello”.

Iva Zanicchi con la mano gonfia, come sta adesso dopo la puntura di vespa https://t.co/yuIOYnXgNX #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2021

Insomma, Alfonso Signorini ha già trovato una vippona per la prossima edizione. Bruciarsi ora un nome come quello di Iva Zanicchi facendola entrare “in corsa” sarebbe un po’ sprecato, proprio come successo l’anno scorso per Alda D’Eusanio. Entrata in sordina in un’edizione piena di personalità e squalificata poco dopo per aver diffamato Laura Pausini.