Iva Zanicchi ha una carriera e un’età che le permettono il lusso di poter dire tutto quello che vuole con molta tranquillità. Ospite di Casa Chi l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha bacchettato senza mezze misure i naufraghi di questa edizione. Secondo la cantante i concorrenti del reality sarebbero un po’ noiosi (e su alcuni non ha tutti i torti).

“Ragazzi io devo dire una cosa, Che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente. Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”.

In parte Iva Zanicchi ha ragione, ma è anche vero che il fato non aiuta. Brando Giorgi (utilissimo alle dinamiche) ha rischiato di perdere la vista da un occhio ed è dovuto tornare in Italia ed Elisa Isoardi (vero nome forte dell’edizione) ha seguito le sue orme un giorno dopo. Come se non bastasse il pubblico vuole fuori anche la regina delle catfight, Vera Gemma.

Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola pic.twitter.com/bwC1BgmVZ5 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 15, 2021

Elisa Isoardi protagonista assoluta di questa isola. Mi dispiace troppo vederla tornare in Italia💔#isola pic.twitter.com/PBrL8TFCeC — giulia (@kweenstronza) April 15, 2021

Iva Zanicchi difende Fariba Tehrani.