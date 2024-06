Iva Zanicchi punzecchia Selvaggia Lucarelli: “Spero che non mi quereli”

Nel 2022 Iva Zanicchi ha partecipato a Ballando con le Stelle e da subito i rapporti tra lei e Selvaggia Lucarelli sono stati piuttosto tesi. In una delle prime puntate la cantante ha anche insultato la giurata, usando un termine davvero offensivo e poi si è scusata, sia sui social, che in diretta. E proprio di quella parolaccia e dei battibecchi Iva Zanicchi ha parlato durante la sua ospitata da Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Estate in Diretta. L’artista ha anche detto che non sa se Selvaggia recita e studia i suoi comportamenti anche per il bene del programma.

“Ballando è stata una bella esperienza. Se tra me e Selvaggia era show o aveva qualcosa di personale con me? No, show mai. Lei è una donna vera, non so se reciti un po’ anche per il bene del programma. Perché lei ha molto pepe, è un donna molto intelligente, però devo dire che naturalmente mi aveva preso di mira. Poi come avete visto mi ha tormentata per tutto il programma. Ormai la cosa era forse un po’ studiata. Io per un po’ ho sopportato e poi a un certo punto non ce l’ho fatta più.

Ma lì non volevo. Quella parolaccia di cui poi mi sono molto pentita io l’ho detta all’orecchio di Samuel Peron e non credevo si sentisse. Ero convinta che la sentisse solo lui. Però Samuel aveva l’archetto come microfono e quindi ho detto ‘la … ci ha dato zero’. E l’ha sentito tutta Italia. A quel punto ero mortificata. Adesso è tutto archiviato. Comunque non ho ripetuto nulla e non ho detto niente adesso. Quindi ti amo Selvaggia, non mi querelare, perché sai, lei ha la querela facile. Ormai è una cosa passata e va tutto benissimo, quindi andiamo avanti.

Se farò dei duetti come ha fatto Orietta Berti? Siamo molto diverse, io sono più solista. Lei però ha avuto un successo incredibile con Mille e ha fatto bene. Se uno di questi rapper mi farà una bella proposta però vedrò anche io se accettare”.