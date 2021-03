La vera forza di Iva Zanicchi è che a 80 anni si è concessa il lusso di dire sempre quello che pensa, anche a costo di pestare qualche piede o essere inopportuna. La cantante (Il Messaggero ha riportato il suo presunto cachet a L’Isola dei Famosi) non si è mai fatta problemi a lanciare shade alle colleghe e l’ultima che ha bacchettato è stata Patty Pravo, “colpevole” di essersi ritoccata troppo dal chirurgo.

“Amanda Lear ha detto che quando incontra Patty Pravo le dice: ‘tu sei l’unica che ancora si riconosce nelle foto’? Patty è sempre autoironica ma ha ragione: lei stessa era un’icona incredibile, ora si è trasformata molto e ha fatto male. Penso a Virna Lisi con cui ho lavorato quando aveva 75 anni ed era bellissima con quelle rughette. Ora vedo queste bocche come canotti, zigomi altissimi, ma la colpa è dei chirurghi che dovrebbero rifiutarsi ma non lo fanno. Io ho rifatto il naso a 40 anni che mi dava stile ma l’ho segato comunque, ma non ho mai cambiato la mia fisionomia. Ma sai il punto quale è? – ha concluso Iva Zanicchi – La vecchiaia bisogna saperla prendere, seguirla e non temerla. L’unica cosa da temere a 80 come a 60 è la perdita dell’intelletto: di quella sì che c’è da avere paura“.