Iva Zanicchi: perché raccontava a barzellette a Ballando e quale sarà il suo futuro in tv

Fra un paio di settimane soffierà 83 candeline, ma la pensione Iva Zanicchi non sa neanche cosa sia. Qualche giorno fa è stata ospite a L’Anno Che Verrà in occasione della notte di Santo Stefano ed è reduce da un’edizione di enorme successo di Ballando con le Stelle, che l’ha vista arrivare addirittura in finale. Per la gioia di Selvaggia Lucarelli.

“Il mio bilancio a Ballando con le Stelle è più che positivo, al di là delle varie polemiche che credo lascino il tempo che trovano, mi sono divertita tantissimo” – ha dichiarato al settimanale Nuovo – “Ho ricevuto un riscontro di pubblico che forse non avevo mai avuto. La gente mi ferma per strada non soltanto per farmi i complimenti, ma anche per chiedermi delle mie barzellette. Oltre alle persone di una certa età, ho conquistato anche il pubblico di giovanissimi che mi vede una nonna rock. E la cosa mi fa enorme piacere”.

E ancora:

“Mi piacerebbe che le persone dopo avermi visto a Ballando con le Stelle mi dicessero: ‘Beh, però la Iva si arrangia a fare un po’ di tutto eh‘, sarebbe stato molto più facile limitarmi alle coreografie e basta. Ma non sarei stata io. Al pubblico devo dare tutta me stessa ed è per questo che mi sono divertita anche a interagire con la giuria ed a raccontare le mie barzellette. Il mio obiettivo era strappare anche un sorriso”.

Proprio a causa di alcune barzellette Iva Zanicchi è stata accusata di sessismo e si è beccata lamentele sia da una parte del popolo del web, sia da Selvaggia Lucarelli che ha definito le sue battute squallide.

Iva Zanicchi, prima nel cast de La Vita in Diretta, poi giurata a Il Cantante Mascherato

Il 2022 è stato un anno prego per la Zanicchi, così come lo sarà il 2023. A febbraio entrerà nel cast fisso de La Vita in Diretta in qualità di opinionista del Festival di Sanremo, mentre a marzo sarà nei giudici della quarta edizione de Il Cantante Mascherato.