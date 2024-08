Iva Zanicchi, morto il compagno: “Fumava 90 sigarette al giorno”. Le condoglianze di Milly Carlucci

Fausto Pinna, compagno di vita di Iva Zanicchi, si è spento a 74 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. I due stavano insieme dal 1987 eppure non si sono mai ufficialmente sposati. Due anni fa, in occasione della partecipazione della cantante a Ballando con le Stelle, le aveva fatto una sorpresa ballando con lei.

“Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento” – le dolci condoglianze di Milly Carlucci – “Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero“. A spendere belle parole per lei anche Samuel Peron, che con Iva ha fatto coppia nel programma. “Iva mia… so benissimo il dolore che stai provando, e sappi che ti sono vicino con il cuore e con la mente. Il tuo Pippi sarà sempre con te. Ti vogliamo tanto bene ♥️ Leonardo, Tania e Samuel“.

Iva Zanicchi: “Fausto fumava 90 sigarette al giorno”

In una recente intervista su Verissimo, la cantante aveva parlato della malattia che aveva colpito il compagno: “Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita invece… Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto: “Lazzarona, hai fumato”. Il tumore a lui è venuto per il fumo”.

I funerali si terranno a Lesmo (Monza e Brianza) il 9 agosto alle 15:30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.