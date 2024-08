Iva Zanicchi in lutto, le prime parole di dolore dopo la terribile perdita

Notizia di oggi, arrivato un grave e importante lutto per Iva Zanicchi. Oggi la cantante ha subito la tragica scomparsa del suo amato Fausto Pinna, compagno con cui ha condiviso ben 37 anni di relazione. Il marito della Zanicchi lottava da tempo contro un cancro ai polmoni ed è deceduto nelle scorse ore, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della celebre cantante.

Dopo questo addio davvero doloroso, Zanicchi ha finalmente interrotto il suo silenzio rilasciando qualche parola di commento. Per la cantante questa perdita rappresenta una sofferenza immensa che sarà difficile superare. La cantante, d’altronde, dovrà convivere con questa gravosa assenza per il resto della sua vita.

Fausto Pinna, sardo di origine e noto produttore musicale, entrò nella vita di Iva Zanicchi alla fine degli anni Ottanta, dopo la fine del suo primo matrimonio. Il legame tra i due si consolidò anche per motivi di collaborazione professionale, specie durante la produzione dell’album “Care Colleghe”, che portava proprio la firma di Fausto.

Come riportato da ‘Today’, citando le prime parole di Iva Zanicchi, l’artista 84enne è rimasta accanto a Fausto “fino al suo ultimo respiro”. Già lo scorso aprile, la cantante aveva annunciato ai suoi fan di dover sospendere le esibizioni a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del suo compagno. Per restargli accanto, la cantante avrebbe fatto qualunque cosa, anche fermare la propria attività sui palchi d’Italia.

Il dolore per questo lutto non consente a Iva Zanicchi di esprimersi più di tanto. ‘Il Resto del Carlino’ ha riportato solo poche parole da lei pronunciate: “Un dolore fortissimo”. Riguardo alla malattia, in passato Iva aveva rivelato un dettaglio sulla vita di Fausto che raccontava una cosa come “90 sigarette al giorno, e i medici gli avevano dato solo due mesi di vita”. Pinna era stato però “forte come una quercia” e la redazione di Verissimo ha espresso subito il proprio cordoglio, scrivendo: “Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore”.