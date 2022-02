Iva Zanicchi e Drusilla Foer hanno chiarito pubblicamente il malinteso che si è creato intorno alla loro battuta al Festival di Sanremo.

“Siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei” – ha tranquillizzato Iva Zanicchi via Zoom durante una conferenza – “È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina… c’è troppa stima e affetto. Anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘o grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: ‘tu sei colta e intelligente’. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla”.