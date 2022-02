Iva Zanicchi questa sera tornerà al Festival di Sanremo per l’undicesima volta in gara con il brano Voglio Amarti.

Delle dieci partecipazioni precedenti (tutte perlopiù negli anni ’60) Iva Zanicchi ha collezionato ben tre vittorie rispettivamente nel 1967 con il brano Non Pensare A Me in coppia con Claudio Villa; nel 1969 con Zingara in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con il singolo Ciao Cara Come Stai? scritto da Cristiano Malgioglio.

Quando ieri pomeriggio è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane, è stata protagonista di un siparietto trash-divertente con Maria Giovanna Elmi che ha condotto l’evento canoro due volte.

“Con Maria Giovanna Elmi ci scambiamo spessissimo dei messaggi, vero?”, ha esordito Iva Zanicchi. “Vero! Io nel 1977 ti ho presentata a Sanremo. Non mi ricordo però qual era la canzone..”, ha risposto Maria Giovanna Elmi, mandando in confusione la cantante. “No, era nel 1967”. “No, impossibile” – la pronta replica dell’ex annunciatrice – “Nel 1967 non facevo Rai ancora. Era il 1977”.

A questo punto la cantante, visibilmente confusa, ha sbottato:

“Ma io mi ricordo che c’era proprio Maria Giovanna Elmi che presentava quando ho vinto. Maria Giovanna ma che ti sei rinc0glionita e non te lo ricordi?”.

Ma per fortuna non è così, come spiegato poco dopo dalle due.

“Io ho presentato nel 1977 che c’erano gli Homo Sapiens che hanno vinto con Tu Sei Bella Da Morire. E nel 1978 hanno vinto i Matia Bazar con E Dirsi Ciao. Non mi confondo, Iva, forse era un altro fatto a Sanremo..”. “Vero!” – ha chiuso la Zanicchi – “Ero ospite, non ero in gara quell’anno!”.

Iva Zanicchi e Maria Giovanna Elmi, il loro incontro a Sanremo nel 1977

Nel 1977 infatti, quando Maria Giovanna Elmi condusse il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno, Iva Zanicchi andò ospite.