Iva sarebbe dovuta essere sul palco dell’Ariston, ma ha dovuto dire di no ad Amadeus.

Amadeus per questo Festival di Sanremo ha voluto celebrare due grandi artiste con una carriera lunghissima, Orietta Berti e Loredana Bertè. La prima è stata accettata in gara, la seconda è stata invitata come ospite della prima serata della kermesse. Sul palco dell’Ariston sarebbe dovuta arrivare anche Iva Zanicchi, che però ha dovuto rifiutare l’invito.

In un’intervista rilasciata a Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, l’aquila di Ligonchio ha spiegato perché non è potuta andare a Sanremo.

“Questa volta non mi sono proposta. Non mi candido da due anni a Sanremo. Anche se le dirò che l’idea di andare in gara mi piace ancora molto. Sanremo può essere ancora oggi un’occasione meravigliosa, se hai un prodotto valido. Se non ce l’hai, è inutile andarci. Io ultimamente non l’ho avuto, il prodotto valido. Se il prossimo anno riuscissi a trovarlo, nonostante l’età, ci tornerei volentieri a Sanremo. Credo che un cantante non abbia età. Non ho rifiutato il Festival, ci mancherebbe. Sa che ho avuto il Coronavirus, no?! Ecco, facendo degli esami hanno riscontrato ancora uno strascico di polmonite interstiziale, anche se leggera, con una lieve tracheite. Mi hanno sconsigliato di andare a cantare. A malincuore, allora, non sono potuta andare. Non è facile rinunciare al Festival anche se, le dico la verità, avrei preferito uno spazio diverso. Credo di meritarmelo anche”.

Poco male, con un bel pezzo scritto dall’amico Malgy, Iva il prossimo anno potrebbe fare il comeback sanremese che merita.

Iva Zanicchi e la sua avventura come opinionista de L’Isola dei Famosi.

“State tranquilli io ed Elettra Lamborghini ci amiamo. Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile sarà bello. COsa penso della mia compagna di opinioni? Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”.