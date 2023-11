Iva Zanicchi canta Mon Amour di Annalisa (e no, non è intelligenza artificiale)

Iva Zanicchi ha cantato Mon Amour di Annalisa e questa volta vi giuro che non si tratta dell’intelligenza artificiale.

Al contrario di Maria De Filippi e di Gerry Scotti (qua e qua per sentire le loro versioni) la Mon Amour di Iva Zanicchi è stata cantata dall’Aquila di Ligonchio in persona. Lo ha fatto nel corso della seconda puntata di Io Canto Generation insieme a una bambina del suo stesso team.

Non mentite! Tutti noi in questo momento stiamo cantando a casa… “HO VISTO LEI CHE BACIA LUI, CHE BACIA LEI, CHE BACIA ME” ✈️ #IoCantoGeneration pic.twitter.com/23drnKbeDP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 29, 2023

E tutto mi sarei aspettato tranne di sentire la Zanicchi intonare “ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me mon mour, amour, ma chi baci tu?“. Il video integrale potete recuperarlo su Mediaset Infinity.



Mon Amour | Testo

Quindi ci piacciamo oppure no?

Sangue nella dance floor, ci ballerò

Anche se è soltanto un altro stupido

Sexy boy, sexy boy, io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo, me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi, garçon, ho un’idea

Lei, lui (na-na-na, na-na)

Lei, lui (na-na, na-na-na-na-na)

Lei, un movimento tecnico (no, no, no, no)

Lui, un sorso con l’arsenico (no, no, no, no)

Io rimango sola come minimo

Sexy boy, sexy boy, allora io ci sto

E domani non lavoro, quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo, me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi, garçon, ho un’idea

Lei, lui (na-na-na, na-na)

Lei, lui (na-na, na-na-na)

Ho visto lei che bacia lui (na-na-na-na-na-na)

Lei che bacia lui (na-na-na, na-na-na-na)

(Na-na-na, na-na-na-na-na-na)

Lei che bacia lui, lei che bacia lui (na-na-na)

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi, garçon, ho un’idea

Lei, lui (na-na, na-na-na, na-na)

Lei, lui (na-na, na-na-na, na-na-na-na-na)

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi, garçon, ho un’idea