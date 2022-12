Iva Zanicchi arriva in finale e Selvaggia Lucarelli dopo la puntata ironizza

Selvaggia Lucarelli non ha mai negato di trovare inopportuna la presenza di Iva Zanicchi nella fase finale di Ballando con le Stelle e anche ieri sera, in occasione della seconda semifinale, lo ha ribadito.

“Ormai di ballo non si parla più quando arriva Iva Zanicchi. Stasera ho visto quattro passi in croce e siamo alla semifinale. Rispetto alla scorsa settimana, però, non faccio mezzo passo indietro. Quando stasera hai parlato di tuo padre è stato malinconico nel senso bello e profondo del termine. Malinconico però ha anche un’altra accezione che è quello che ho percepito ascoltando la tua barzelletta stasera. Io non voglio ripetere le stesse cose, ma è pur vero che tu fai sempre le stesse cose”.

La giornalista ha poi continuato:

“Se stasera avessi scelto di essere quella parte lì, ovvero quella di tuo papà, sarebbe stato tutto perfetto. Invece hai deciso di premere l’acceleratore sulla volgarità. Stasera la barzelletta che hai raccontato era intrisa di sessismo, era brutta. Mi chiedo perché tu abbia sentito l’esigenza di raccontarla. Quando io ho usato quell’aggettivo [squallida, ndr] che i miei colleghi hanno tanto criticato, probabilmente perché non ascoltano, non lo utilizzo per te come persona. Lo utilizzo per ciò che vedo in determinati momenti. La barzelletta di stasera era squallida. Ed è un concetto che non ritiro”.

Iva Zanicchi non ha apertamente risposto, anche se al termine della votazione si è lasciata andare a uno sfogo: “Non mi devo scusare con nessuno, io sono quella che sono, punto! Se devo uscire sono felice, questa è la puntata della nonna! Ma se mi eliminate vi pentirete perché senza di me non sarà più la stessa cosa!“.

Zanicchi in finale nonostante l’eliminazione da parte del pubblico

La cantante al termine della puntata è effettivamente finita al ballottaggio insieme a Rosanna Banfi e Alessandro Egger. Quando però Milly Carlucci ha chiesto al pubblico di votare per salvarne uno, il pubblico ha preferito il modello regalando alla cantante un misero 14%.

Ma quando si credeva che Iva Zanicchi fosse stata eliminata a tutti gli effetti, Sara Di Vaira ha usato il suo salvacondotto (!) e l’ha riportata in gara facendola andare dritta in finale. Salvacondotto che non ha mai usato per gli altri eliminati, neanche per Lorenzo Biagiarelli che rispetto alla cantante ballava decisamente meglio.

Selvaggia – che con Sara ha uno screzio aperto da anni – ha così ironizzato su Instagram al termine della puntata: