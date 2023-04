Itway, ricavi 2022 salgono a 46,7 milioni. Esercizio chiude in perdita

– Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 46,7 milioni di euro 43,7 milioni nel 2021, un EBITDA di 2,2 milioni di euro vs 2,6 milioni e un risultato netto pari a -348 mila euro vs +1,3 milioni.

Commentando l’andamento dell’EBITDA, la società ha affermato che il risultato è influenzato da un accantonamento straordinario al fondo svalutazione crediti per 1,6 milioni di euro e da altri ricavi operativi per 1,3 milioni di euro relativi alla chiusura di posizioni debitorie non più dovute.

La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2022 è migliorata per effetto dell’aumento di capitale della controllata 4Science ed a seguito delle entrate nel corso dell’esercizio derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario convertibile. La PFN è passata da 314 mila euro a 1.317 mila euro cash.