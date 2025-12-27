Itway, cybersecurity made in Italia

La società Itway, quotata alla Borsa di Milano e presieduta da Andrea Farina, ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita di oltre il 45% a 36,2 milioni di euro. Il risultato operativo lordo è pari a 1,26 milioni di euro, mentre il risultato operativo è passato da 142mila euro a 734mila euro. L’incremento dei costi è dovuto alla crescita del costo del personale e dei collaboratori, con un aumento del 22% del personale e del 21% degli altri oneri operativi. Il numero dei dipendenti è passato da 89 unità a 146 unità, con l’inserimento di personale qualificato con alta specializzazione e professionalità.

Il Gruppo continuerà le proprie attività di sviluppo nei propri mercati di riferimento, ovvero cyber security, data science e cyber safety. La cyber safety, incentrata sul prodotto proprietario ICOY, rappresenta una delle aree di maggior sviluppo strategico per il Gruppo. Il business dell’azienda vede la netta prevalenza della cyber security, con le restanti Business Unit al 15%, ma quest’ultima quota potrebbe rapidamente salire grazie al successo del progetto ICOY.

Il sistema ICOY consente di prevenire con una sicurezza al 100% i rischi derivanti da schiacciamento e collisione, causa del 22% degli incidenti mortali in Italia. Il sistema è stato validato dall’Inail e adottato con successo da importanti gruppi della metallurgia italiana, come Marcegaglia, Beltrame, Arvedi acciai e Padana tubi, e sta crescendo nei settori della logistica. La cyber security resta il cavallo di battaglia della società, fondamentale per l’ordinata gestione di un Paese, dalle infrastrutture ai servizi.