Materasso DISPOSITIVO MEDICO 1600 Molle indipendenti e memory foam

Il miglior materasso ortopedico detraibile prodotto in Toscana in commercio online. Completamente sfoderabile con tessuto lavabile antimicrobico.

Materasso dotato di un cuore di molle indipendenti + memory a zone differenziate traspiranti.

Materasso DISPOSITIVO MEDICO. Come richiedere la fattura!

DETRAIBILE FISCALMENTE dietro richiesta. La fattura deve essere richiesta immediatamente all’ordine, prima che il prodotto sia spedito comunicando il codice fiscale. Si prega di utilizzare la messaggistica AMAZON per la comunicazione dei dati e se, non presenti, emetteremo altri documenti fiscali.

Caratteristiche materasso a molle

materasso ortopedico semi rigido

Grazie ai 3.5 cm di memory foam a zone il materasso risulta essere anatommico e molto comfortevole.

Il memory foam si adatta perfettamente alle forme ed ai pesi riusltando un ottimo materiale per migliorare la circolazione sanguigna e allineare la colonna vertebrale.

Il materasso è quindi consigliato anche a colore che soffrono lamattina di dolori alla schiene o alle articolazioni.

materasso finito con unaltezza di 24 cm con tessuto prodotto in Italia dalla caratteristica di mantenere un micro clima costante all’interno e all’esterno, a diretto contatto con la pelle.

il materasso dispone di 800 molle indipendenti nella versione singola e ben 1600 nella versione matrimoniale. Il DOPPIO rispetto a tutti gli altri comuni materassi.

Il rivestimento termoregolatore CoolSensation garantisce la massima igiene, la riduzione dell’umidità oltre alla protezioni da acari, germi e batteri e stabilizza la temperatura del corpo a livello OTTIMALE.

Il materasso è sfoderabile e lavabile così da garantire un igiene e una pulizia costante nel tempo.

CUSCINO/I INCLUSO

1 cuscino in FIOCCO DI MEMORY nelle misure singole e a partire dalla misura 125×190 ben 2 cuscini in accogliente Memory Foam super traspirante ergonomico antibatterico antiacaro. (quindi quelle oltre la misura 125×190).

MADE IN ITALY

Prodotto di Design che garantisce una sana igiene all’intero. Ci vantiamo di produrre utilizzando materia prime italiane.

Il materasso TEK è DETRAIBILE FISCALMENTE dietro richiesta. La fattura deve essere richiesta al momento dell’ordine comunicando il codice fiscale

Materie prime non importate 100% made in Italy e utilizza manodopera ITALIANA

MATERASSO MEMORY A MOLLE INSACCHETTATE DETRAIBILE FISCALMENTE.

Realizzato con molle insacchettate con un diametro che garantisce una durata illimitata. Ciascuna molla indipendente viene stimolata individualmente dal peso del corpo e garantisce una accoglienza perfetta ad ogni zona. Il materasso ha nella misura singola ben 800 molle insacchettate ed 1600 nella misura matrimoniale 160×190. Su tutte le misure superiori a 80×190 il numero delle molle è proporzionale alla misura del materasso.

materasso ortopedico materasso detrabile materasso dispositivo medico materasso contro il mal di schiena materasso di nuova generazione

Tessuto di rivestimento sfoderabile ed interno superiore in memory bugnato 3.5 cm massaggiante ed Ergonomico, un particolare memory foam super trapirante – NO CALDO 160×190 Cm Matrimoniale standard

MATERASSO DETRAIBILE come DISPOSITIVO MEDICO. Tutti i componenti del materasso sono privi di CFC e sostanze dannose, solo materie prime 100% italiane. Materasso a molle indipendenti in OFFERTA!

Materasso di ottima qualità recensito con il massimo dei voti dai nostri clienti. Il miglior materasso in commercio online con solo materie prime 100% italiane

Il materasso viene spedito con doppio imballo di protezione e sottovuoto. Facile da trasportare. Garanzia materasso 12 anni e SPECIALE PROMOZIONE 2 Cuscini Fior di Memory in Omaggio

