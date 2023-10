Italodisco arriva in Polonia: The Kolors imitati a Tale e Quale Show polacco, reazione della band

Triplo disco di platino in Italia e top 10 anche in Austria, Svizzera, Polonia, Lettonia e Lituania, Italodisco è davvero un successo internazionale. Per queste ragioni ai The Kolors è stato chiesto di incidere e rilasciare una versione in inglese della loro hit. La conferma della popolarità del brano in Polonia è arrivata la settimana scorsa a Twoja Twarz Brzmi Znajomo (Tale e Quale Show polacco). Nella trasmissione in onda su Polsat hanno imitato i The Kolors con Italodisco. A vestire i panni di Stash è stato l’attore di origine italiana Stefano Terrazzino, che da più di 12 anni lavora con successo sulla tv polacca.

Stash sul successo di Italodisco e la versione inglese del brano.

“Come è nata la canzone in inglese? Ci hanno chiamato quelli della Warner Italia. Stavamo andando da Fiumicino alla Sicilia. Ci hanno detto ‘ragazzi guardate che abbiamo appena staccato con la Warner USA e ci hanno chiesto di lanciare il vostro pezzo anche in America’. Io ovviamente stavo esplodendo dalla gioia come tutti gli altri. – ha rivelato Stash in un’intervista concessa a RDS – Ero un misto tra il pianto e le urla. Volevano una versione in inglese da fare al più presto. Noi ci siamo messi a registrare nelle stanze d’albergo dietro alle tende. Ho scritto a distanza con un autore famoso che ringrazio. Però è nata così ed è stato bellissimo. Poi ci hanno detto ‘perché non lasciate insisto e resisto in italiano?’. Quando è uscita ho letto un sacco di tweet bellissimi. Anche per il titolo del pezzo, abbiamo portato l’approccio un po’ italico. Festivalbar però l’abbiamo dovuto togliere. Però gli abbiamo dato un senso, nel ritornello quando parlo di una senorita io intendo la musica. Poi ovviamente voi avete sentito l’ultima versione, ma ce ne sono state molte altre modificate o scartate. In ogni caso è stato davvero fantastico e quando ci hanno chiamati quasi non ci credevo”.