Italo sostiene il cinema italiano al Lido di Venezia

Da StraNotizie
Italo conferma il suo impegno per la cultura e lo spettacolo, facilitando il viaggio del cinema italiano al Festival di Venezia. Gli attori, registi e talenti possono usufruire dei 24 collegamenti giornalieri ad alta velocità da Roma Termini a Venezia, viaggiando con comfort.

Italo ha accompagnato i cast di alcuni film attesi. Nel caso dell’horror “La valle dei sorrisi”, hanno viaggiato il protagonista Michele Riondino, l’emergente Romana Maggiora Vergano, il regista Paolo Strippoli e il giovane Giulio Feltri. Per la fiction della RAI “Portobello”, dedicata alla vita di Enzo Tortora, hanno viaggiato il protagonista Fabrizio Giufini e Fausto Russo Alesi. Anche il legal drama “L’isola di Andrea” ha visto a bordo il regista Antonio Capuano e gli attori Teresa Saponangelo e Andrea Migliucci.

Diversi altri professionisti del cinema hanno utilizzato i servizi di Italo, trovando momenti di relax nelle lounge di Roma Termini e Venezia Santa Lucia. Tra i volti noti del mondo dello spettacolo presenti ci sono Claudia Gerini, Dino Abbrescia, Susy Laude e molti altri.

Le Lounge Italo Club sono diventate set cinematografici e spazi dedicati al regalo grazie alla collaborazione con My Style Bags Milano, nota per gli accessori da viaggio personalizzati.

Una novità significativa di quest’edizione è stata la partnership con la Croce Rossa Italiana, che ha coinvolto volti celebri nel promuovere il progetto “Sport, Salute e Inclusione – Italia”. Tra i talenti che hanno partecipato ci sono Eleonora Daniele, Michela Quattrociocche e Stefano Pantano, impegnati a sostenere uno stile di vita sano e inclusivo per i giovani.

