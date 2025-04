ITALO & IKEA: Relazioni Pubbliche – Lavoro Part-Time/Full-Time con Orario Flessibile

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: ITALO & IKEA: Pubbliche relazioni – Part Time/Full Time Orario Flessibile



Azienda: Talent Marketing



Descrizione del lavoro: Siamo un’azienda di marketing e comunicazione alla ricerca di nuovi talenti da integrare nel nostro. Il nostro lavoro si focalizza sulla gestione di campagne di marketing diretto presso eventi in tutto il territorio nazionale, collaborando strettamente con i nostri partner commerciali.Stiamo selezionando nuove persone da integrare al nostro grande team in campagne di vendita e di sensibilizzazione presso eventi / stand brandizzati in punti vendita / store (Ikea, Esselunga, supermercati, farmacie, congressi, ecc…)Non è richiesta esperienza perchè le risorse selezionate, saranno formate a spese aziendali con affiancamento on the job.Nella fase iniziale il lavoro consisterà nel promuovere, comunicare e vendere i servizi dei nostri partner presso Eventi brandizzati ma è previsto un percorso di crescita in business per ampliare le proprie competenze.Da attività di vendita potrai arrivare a gestire un team, campagne commerciali per conto dei clienti e le campagne evento, fino a poter ricoprire ruolo manageriale in uno degli uffici della nostra organizzazione a livello nazionale.Cosa ti offriamo:– Contratto con pagamenti mensili, bonus e incentivi– Flessibilità nella scelta dei giorni lavorativi– Affiancamento pratico nel lavoro– Percorso di crescita in business meritocraticoVuoi metterti in gioco?Il candidato ideale ha un’ottima propensione al contatto con il pubblico e doti di comunicazione, o volontà di migliorarle, propensione al lavoro di squadra e a raggiungere gli obiettivi, tanta voglia di imparare e mettersi in gioco.Richiediamo disponibilità immediata, flessibile: full time o part time verticale di 2 giorni.Candidati per conoscerci e incontrarci virtualmente per primo colloquio su Zoom!



Luogo: Modena