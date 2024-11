Italo Bocchino rivela relazioni con due deputate: a quale partito appartengono?

Italo Bocchino, ex parlamentare, giornalista e direttore del “Secolo d’Italia”, ha rivelato di aver intrattenuto relazioni con due deputate del Partito Democratico nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Bocchino, noto per la sua militanza in vari partiti di destra, tra cui Fronte della gioventù, Msi e An, ha affermato di aver avuto relazioni con donne della sinistra, mantenendo riservati i nomi delle deputate coinvolte. Nonostante la sua immagine di “playboy della politica”, ha chiarito di essere ora felicemente sposato e fedele, affermando che le sue figlie alimentano la leggenda del suo presunto fascino.

In un altro contesto, durante la trasmissione “Otto e mezzo”, ha suscitato polemiche con un commento su Mussolini, che ha provocato la reazione indignata di Lilli Gruber. Inoltre, la sua attuale moglie, prima di unirsi a lui in matrimonio, ha fatto seguire Bocchino da un investigatore privato per un mese, un aneddoto che l’ex parlamentare ha confermato in modo ironico, sottolineando come ciò avesse “certificato” la sua fedeltà.

Bocchino ha anche condiviso un aneddoto riguardante un incontro con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini. Raccontando l’incontro, ha spiegato che dopo la fine della relazione di Isoardi, ella lo invitò a pranzo per sfogarsi. Solo in seguito ha scoperto che un investigatore si trovava al tavolo accanto e registrava la conversazione, ma lui si è ritenuto “impeccabile” nella discussione.

La sua confessione sulle relazioni passate e gli eventi recenti nella sua vita personale offrono un ritratto complesso di un uomo che naviga tra scelte personali e le esigenze del suo passato politico. Il libro di Bocchino, intitolato “Perché l’Italia è di destra”, è stato pubblicato recentemente e disponibile anche su Amazon, alludendo a un certo impegno di riflessione sulle sue esperienze politiche e personali.