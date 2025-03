Italo Bocchino contro Piccolotti: Critiche su Tesla e il confronto tra Musk ed Elkann

La Tesla, auto elettrica di Elon Musk, è oggetto di boicottaggi nel mondo e in Italia, ma non è il caso di Italo Bocchino, che difende la sua scelta di possederne una, criticando Elisabetta Piccolotti e Nicola Fratoianni di Avs per il loro approccio politico. Bocchino afferma che possedere una Tesla rappresenta, ora più che mai, un’affermazione politica e un vantaggio in termini di prestazioni e sostenibilità ambientale. In un’intervista, sottolinea che le auto Tesla sono diventate simbolo di status e, con l’ingresso di Musk nella politica, ha modificato la percezione del brand.

Bocchino critica Piccolotti, accusandola di contraddire i valori del suo partito di sinistra, considerando problematico che un’esponente di un movimento che lotta per i less fortunate possieda un’auto di lusso. Fa un confronto con la Fiat di Elkann, sostenendo che non si dovrebbero giudicare le auto in base alla loro associazione politica. L’idea di politicizzare una vettura frustra Bocchino, che ritiene sia un’offesa ai rapporti civili.

Inoltre, accusa la sinistra di esserne gelosa per la scelta di Musk di supportare la destra e di rimanere amico di Giorgia Meloni. Riguardo al calo delle vendite di Tesla in Italia, Bocchino sostiene che non sia principalmente dovuto a ragioni politiche, ma piuttosto alla scadenza degli incentivi statali e al fatto che l’auto elettrica non è accessibile a tutti.