Italia’s Got Talent: giudici, quando inizia e tutte le novità del programma, compresa la partecipazione straordinaria di Elio.

Italia’s Got Talent 2022 sta prendendo forma. Da gennaio il talent ripartirà su Sky Uno e su Now, con una grande novità tra i giudici. Ai saluti Joe Bastianich, che ha lasciato il suo posto a un grande esperto di talent e tavoli in giuria. Lo ha confermato il 28 settembre la stessa produzione, dando appuntamento a tutti i potenziali concorrenti ai casting, che avranno inizio tra poche settimane a Roma. Ecco tutte le novità.

Elio

Italia’s Got Talent 2021, giudici: c’è anche Elio

Il programma condotto da Lodovica Comello avrà al tavolo dei giudici tre volti delle scorse edizioni, come la campionessa Federica Pellegrini, l’espertissima Mara Maionchi e il simpatico Frank Matano. Con loro la grande novità sarà Elio. Il cantautore delle Storie Tese sarà il quarto giudice e raccoglierà l’eredità di Joe Bastianich: “Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fainco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi”. Di seguito il post con la presentazione:

Italia’s Got Talent: quando inizia e casting

Il nuovo talent di Sky Italia arriverà sugli schermi il prossimo gennaio, all’incirca a un mese dalla chiusura di un altro talent importante come X Factor, che tra l’altro ha avuto a lungo Elio come giudice. La call per i casting è aperta. I provini inizieranno a ottobre a Cinecittà. Non resta che iscriversi di corsa andando sul sito ufficiale del programma.