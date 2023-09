Italia's got Talent, golden buzzer di Frank Matano: ecco a chi è andato – Video

Golden Buzzer per Frank Matano nel corso della sesta puntata dedicata alle audition di Italia’s Got Talent 2023. A conquistarlo Tiberio Cosmin che ha portato sul palco un monologo comico dove racconta la diversità tra l’Italia e la Romania.

Tiberio nasce in Romania e lì passa gran parte della sua vita. Dopo aver assistito a uno spettacolo di stand-up, decide di abbandonare gli studi in Economia e inizia a esibirsi come comico. Grazie ai suoi spettacoli in teatro e alle partecipazioni televisive, Tiberio diventa presto abbastanza conosciuto ed apprezzato in Romania. Nel 2013 si trasferisce per amore in Italia e dopo un periodo iniziale di incertezze e difficoltà, trova lavoro come operaio presso una tipografia. Negli ultimi anni riprende finalmente a scrivere testi comici e decide di iscriversi ai casting di Italia’s Got Talent per rimettersi in gioco.

