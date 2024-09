Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo: il 77% ritiene essenziale la certificazione “Made in Italy”

In occasione della 45° Giornata Mondiale del Turismo, la certificazione ITA0039 | 100% Italian Taste, offerta da Asacert, ha partecipato come Report Partner alla presentazione del XIV Rapporto “Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo”, realizzato da Noto Sondaggi per la Fondazione UniVerde e sostenuto da Coldiretti, Terranostra Campagna Amica e Fondazione Campagna. Durante l’evento “Piemonte EcoDigital”, è emerso che la certificazione dell’autenticità “Made in Italy” è ritenuta centrale da quasi l’80% degli italiani. Infatti, il 77% degli intervistati considera fondamentale che ristoratori e produttori italiani certifichino i loro prodotti e servizi. Un dato preoccupante è che il 30% degli intervistati ha scoperto di aver trovato ristoranti o prodotti privi della genuinità proclamata come “Made in Italy”.

L’indagine ha anche interrogato i partecipanti sulla necessità di certificarne i prodotti agroalimentari italiani presenti nei ristoranti all’estero, ottenendo il supporto del 78% degli intervistati. Questo mette in evidenza la sensibilità degli italiani riguardo l’origine dei prodotti tradizionali. La certificazione del marchio “Made in Italy” è considerata un valore aggiunto dal 56% degli intervistati e fondamentale dal 25%, sottolineando l’importanza della qualità e della trasparenza.

Il rapporto rivela inoltre come l’alimentazione sia vista come un elemento chiave nella lotta contro il cambiamento climatico. Ben il 75% degli intervistati è convinto che le scelte alimentari individuali possano avere un impatto significativo, e il 65% sostiene la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Fabrizio Capaccioli, AD di Asacert, ha dichiarato che “la genuinità dei prodotti italiani è un patrimonio da proteggere” e ha sottolineato l’impegno di ITA0039 nel garantire che i prodotti serviti nei ristoranti siano realmente italiani. Grazie a criteri rigorosi, la certificazione ITA0039 promette un’esperienza autentica e inclusiva, rispettando la connessione con la cultura alimentare italiana. Ristoranti di tutto il mondo possono richiedere questa certificazione, distinguendosi nel panorama della ristorazione globale e contribuendo, così, a valorizzare l’autenticità delle tradizioni gastronomiche italiane.