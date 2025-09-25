Italiani sempre più consapevoli nell’uso dei farmaci

Recentemente è emersa un’indagine interessante sulla salute degli italiani riguardo all’influenza e ad altri virus. Dalla ricerca risulta che gli italiani affrontano queste sfide con una maggiore consapevolezza. Infatti, l’81,8% delle persone intervistate sottolinea l’importanza di un uso responsabile dei farmaci di automedicazione, supportato da informazioni corrette.
Inoltre, rispetto a cinque anni fa, è aumentata la percentuale di chi sceglie di curarsi con farmaci da banco, che adesso corrisponde a quasi il 20% degli intervistati, rispetto al 14,6% registrato in passato. Questo trend dimostra una crescente fiducia verso i trattamenti disponibili senza prescrizione.
Infine, il medico di base continua a essere considerato il principale punto di riferimento per il 64,6% delle persone. Anche il farmacista riveste un ruolo importante, poiché è consultato nel 23,5% dei casi. Questi dati indicano un approccio sempre più informato e responsabile da parte della popolazione italiana nella gestione della propria salute.