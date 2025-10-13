Italiani protagonisti all’Almaty Open in Kazakhstan

Tre italiani parteciperanno all’Almaty Open, che si svolgerà dal 13 al 19 novembre all’Almaty Arena, la seconda più grande struttura di ghiaccio dell’ex Unione Sovietica. Il montepremi del torneo è di 1.055.255 dollari. Tra gli atleti al via ci sono Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, quest’ultimo ha già ottenuto una vittoria ATP in Kazakhstan quando il torneo si svolgeva ad Astana.

Darderi, attualmente al 26° posto nella classifica ATP, è testa di serie numero 4 e entrerà in gara direttamente al secondo turno. Affronterà il francese Arthur Cazaux o il giapponese Shintaro Mochizuki. Si trova nel quarto di finale di Alex Michelsen, testa di serie numero 6, ed è l’unico italiano nella parte alta del tabellone, che è guidato da Karen Khachanov, attualmente alla decima posizione nel ranking.

Cobolli, 22° nella classifica ATP e terza testa di serie, è stato inserito nella parte bassa del tabellone. È la testa di serie più alta nel quarto del canadese Gabriel Diallo, settimo nel tabellone. Anche Cobolli esordirà al secondo turno contro il cileno Nicolas Jarry o il kazako Timofey Skatov, che ha ricevuto una wild card.

Luca Nardi, al momento 83° nel ranking ATP, giocherà invece al primo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan, con cui ha vinto solo un set in tre incontri precedenti. Il vincitore di questo match affronterà al secondo turno lo statunitense Brandon Nakashima o il serbo Hamad Medjedovic, e potrebbe incrociarsi nei quarti di finale con Daniil Medvedev, seconda testa di serie.