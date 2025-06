Italiani nel Mondo: Incontri e Sviluppi in Sudafrica e Mozambico

In un contesto di crescente attenzione verso le comunità italiane all’estero, il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) ha recentemente inviato una delegazione in Sud Africa. Capitanata da Gianni Caione, coordinatore per l’Africa e l’Africa Orientale, la missione ha incluso incontri con il console generale di Johannesburg e rappresentanti delle comunità italiane di Johannesburg e Pretoria.

Durante gli incontri, tenuti presso il Club Italiano di Pretoria e l’Italian Sporting Club di Johannesburg, Caione ha sottolineato l’importanza di ascoltare le necessità delle comunità italiane al fine di garantire una rappresentanza efficace presso le autorità italiane.

In precedenza, Caione aveva già interagito con la comunità italiana in Mozambico, dove ha conosciuto numerosi imprenditori e professionisti a Maputo. Questa città accoglie un alto numero di italiani impegnati in vari settori, tra cui aziende di prestigio come Leonardo ed Eni, oltre a molti religiosi attivi in ambito sociale e educativo.

Recentemente, Caione ha visitato anche le Isole Seychelles, dove ha incontrato il console onorario Massimiliano Zaccari e altri membri della comunità italiana. Qui, la comunità si distingue per il suo dinamismo, con attività nei settori dell’import/export, turismo e ristorazione. È emersa la richiesta di creare un circolo culturale e centri formativi di eccellenza, in risposta alle esigenze locali.

Caione, residente ad Addis Abeba, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha ribadito il suo impegno nel rappresentare e sostenere gli italiani all’estero.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.aise.it