Italiani di nuovo online in massa in corrispondenza della seconda ondata della pandemia. I dati rilasciati da Comscore evidenziano che i 40 milioni di italiani che hanno navigato in rete a ottobre 2020 (+4% rispetto allo stesso mese del 2019) hanno mediamente trascorso online 2 ore e 40 minuti al giorno facendo registrare un incremento del tempo speso del 12% su ottobre 2019 e una diminuzione del 7,3% rispetto a Marzo 2020.

