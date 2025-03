italiani in campo oggi: dove guardarli

Sabato 8 marzo si svolgeranno diversi incontri di tennis a Indian Wells con molti giocatori italiani impegnati. Matteo Arnaldi, originario della Liguria, affronterà il russo Andrey Rublev, mentre il romano Matteo Gigante se la vedrà con il numero 3 del seeding, Taylor Fritz. Nel settore femminile, grande attesa per il debutto di Jasmine Paolini contro la polacca Frech e per la partita di Lucia Bronzetti contro l’americana Jovic.

Il programma della giornata prevede la trasmissione dei match in diretta su vari canali Sky. Sul canale 203 di Sky, i match inizieranno alle ore 20 con Gigante contro Fritz, a seguire il match di Halys contro Alcaraz e, non prima delle 3, Djokovic contro Van De Zandschulp. Sempre sullo stesso canale si giocherà anche Sabalenka contro Kessler, seguito da Monfils contro Korda.

Sul canale Sky Sport Max (205) saranno visibili, sempre dalle ore 20, incontri come Fonseca contro Draper e, subito dopo, Arnaldi contro Rublev. Altri match sullo stesso canale includeranno Hurkacz contro Gaston e, non prima delle 3, Navone contro Shelton, seguito da Navarro contro Cirstea.

Dalle 22:45, i match di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini saranno trasmessi su Sky Sport 253 e Sky Sport Uno, con Bronzetti che affronterà Frech e Paolini opposta a Jovic. Per gli appassionati di tennis, sarà possibile seguire tutti gli incontri anche in streaming su Now e Sky Go.