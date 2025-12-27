Italiani e salute digitale

Il sito utilizza cookie di terze parti per migliorare l’esperienza online e tenere traccia delle preferenze degli utenti. I cookie sono piccoli file di testo inviati dai siti visitati e memorizzati sui terminali degli utenti, per essere poi ritrasmessi ai siti in occasione di visite successive. Ciò consente ai siti di riconoscere gli utenti e offrire servizi mirati e un’esperienza d’uso migliore.

I cookie possono essere controllati ed eliminati attraverso le impostazioni del browser. Il sito utilizza servizi di terze parti, come Facebook e Google Analytics, che potrebbero rilasciare cookie per il loro funzionamento. Disabilitando questi cookie, gli utenti non potranno usufruire di questi servizi attraverso le pagine del sito.

Il sito utilizza specifici servizi di terze parti, come Google Ad Manager, Google Tag Manager e Google Analytics, per condurre campagne pubblicitarie e analizzare l’utilizzo del sito. Questi servizi utilizzano cookie e altri strumenti di tracciamento per raccogliere dati sugli utenti. Gli utenti possono decidere di disabilitare questi cookie e strumenti di tracciamento attraverso le impostazioni del loro browser o le opzioni di opt-out fornite dai servizi stessi.

I dati degli utenti sono trattati a norma di legge e secondo quanto previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è l’Associazione Okmedicina.it, che invita gli utenti a leggere attentamente la sua Informativa sulla Privacy. Gli utenti hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono anche chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano. Le relative richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail: [email protected].