Italiani e risparmio nel 2025: tendenze e nuove sfide economiche

Nell’ambito delle scelte economiche degli italiani, l’attenzione al risparmio continua a crescere. Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Centro Einaudi, ha presentato i risultati di un’indagine condotta su 1.500 cittadini, evidenziando nuove tendenze nei comportamenti finanziari.

Il 2025 segna un aumento significativo del numero di risparmiatori, che ora costituiscono il 58% del campione, il valore più alto negli ultimi venti anni. Questa crescita è accompagnata da una crescente consapevolezza riguardo alla pianificazione finanziaria, con il 36% degli intervistati che risparmia per affrontare imprevisti, mentre il 38% adotta un approccio “intenzionale” per raggiungere obiettivi specifici, come la casa o la pensione.

Nonostante la preoccupazione per la pensione, solo il 24,5% ha sottoscritto una forma di previdenza complementare, una percentuale raddoppiata negli ultimi anni, ma ancora minoritaria. Le polizze di Long Term Care e altre forme assicurative rimangono poco diffuse, anche tra gli anziani.

La casa si conferma come l’investimento principale, con quasi l’80% degli intervistati che abita in proprietà. Un trend interessante è rappresentato dal 7% degli ultrasessantenni che intendono acquistare un immobile nei prossimi anni, e dal 22% degli acquisti pensati per i figli. Le obbligazioni sono lo strumento preferito da un quinto dei risparmiatori, mentre il trading azionario risulta poco praticato, coinvolgendo solo il 4,6%.

Infine, i risparmiatori più anziani si dimostrano attivi, a volte continuando a lavorare, e mostrano un’ottimizzazione nel mantenere elevati livelli di risparmio, percepito come un dovere verso le generazioni più giovani.