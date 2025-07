Italiani e politica: tra preoccupazioni e speranze per il futuro

Il legame degli italiani con la politica è contraddittorio e segnato da preoccupazioni per il futuro. Secondo un sondaggio dell’Eurispes del 2025, la popolazione esprime ansia riguardo a una potenziale crisi economica globale, conflitti regionali e fenomeni climatici estremi. Tuttavia, vi è una certa fiducia nella stabilità del Governo Meloni, sostenuta da misure come l’imputabilità penale per minori e il nuovo Codice della strada.

A livello internazionale, il 43,7% degli italiani considera il Paese come marginale, sotto l’influenza di Stati Uniti e Unione Europea. Solo il 16,7% percepisce l’Italia come completamente indipendente. Riguardo all’identità, il 43,2% si identifica prevalentemente come cittadino italiano, mentre il 22% si sente europeo; le generazioni più anziane sono più legate all’italianità, mentre i giovani tendono a riconoscersi nell’Europa.

Le inquietudini degli italiani si amplificano nel contesto globale, con il 67,6% preoccupato per una crisi economica e il 69,5% per eventi climatici estremi. Inoltre, il 46,1% teme una Terza Guerra Mondiale e il 45% è allarmato da possibili pandemie, con apprezzamenti anche per il rischio di attacchi terroristici.

In ambito politico, provvedimenti del Governo Meloni riscuotono approvazione. Il 55,4% è favorevole all’imputabilità penale per i minori, mentre la separazione delle carriere dei magistrati ottiene il consenso del 59,3%. Misure come la settimana lavorativa ridotta e il salario minimo trovano un ampio supporto, rispettivamente del 69% e 65,7%. Il nuovo Codice della strada, introdotto alla fine del 2024, è apprezzato dal 76,9% degli italiani, in particolare per pene più severe legate all’uso di alcol e droghe alla guida.