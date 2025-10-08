23 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Salute

Italiani e cure: un rapporto preoccupante sulle rinunce

Da StraNotizie
Italiani e cure: un rapporto preoccupante sulle rinunce

Un recente rapporto della Fondazione Gimbe mette in evidenza una preoccupante tendenza nel sistema sanitario italiano: circa un cittadino su dieci rinuncia a ricevere cure mediche. Questa situazione è dovuta a diversi fattori, tra cui il costo elevato delle cure, la difficoltà di accesso ai servizi e la scarsa informazione disponibile per i pazienti.

Secondo i dati, sono soprattutto le persone con reddito basso o con elevati oneri familiari a farsi da parte. La mancanza di risorse finanziare costringe queste persone a decidere tra il pagamento delle spese mediche e altre necessità quotidiane. Inoltre, il rapporto evidenzia un aumento delle liste d’attesa per visite e interventi, che allontana ulteriormente i pazienti dal sistema sanitario.

Il documento sottolinea come l’assenza di una policy sanitaria chiara e la carenza di risorse influiscano sulla salute pubblica. La previsione è che questa situazione non possa che peggiorare senza un intervento deciso da parte delle autorità competenti.

I professionisti della salute avvertono che queste rinunce non solo compromettono il benessere individuale ma possono portare a complicazioni più gravi, creando un effetto domino che colpisce l’intero sistema sanitario. Una diagnosi tardiva o una cura inadeguata possono infatti rendere le patologie più difficili da trattare, con un aumento dei costi a lungo termine.

Questo rapporto mette in luce la necessità urgente di garantire un accesso equo alle cure per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Articolo precedente
Venezia 2025: Tra Moda e Cinema, il Red Carpet Inarrestabile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.