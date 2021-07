Si è svolta nella sede del Museo delle Navi antiche di Pisa, alla presenza dei vincitori e di alcuni ospiti istituzionali, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 degli Italian Video Game Awards, assegnati alle eccellenze nella produzione italiana di videogiochi, selezionate da una giuria internazionale di alto profilo.

La cerimonia, organizzata da Iidea e Toscana Film Commission, è stata condotta da Dario Marchetti di RaiNews 24 (lo abbiamo inserito nelle 50 persone che contano nei videogiochi in Italia) e dalla giornalista britannica Aoife Wilson di Eurogamer.net; 5 le categorie su cui la giuria si è espressa, selezionando questi vincitori:

Best Italian Game – Promesa (Eremo)

Promesa (Eremo) Best Italian Debut Game – Beyond Your Window (Team SolEtude)

Beyond Your Window (Team SolEtude) Best Innovation – Griefhelm (Johnny Dale Lonack)

Griefhelm (Johnny Dale Lonack) Outstanding Italian Company – Santa Regione (qui l’approfondimento di Italian Tech)

– Santa Regione (qui l’approfondimento di Italian Tech) Outstanding Individual Contribution – Mauro Fanelli

Dietro le quinte

L’importante riconoscimento per l’Outstanding Italian Company ha visto primeggiare Santa Ragione, scelta per “l’innovativo design visivo e interattivo, che ha permesso all’azienda di realizzare un interessante portfolio di giochi”: il team, composto da 3 persone, si è “distinto per l’approccio unico e la grande capacità di sperimentazione, mantenendo sempre tradizione e stile del design italiano”.

Mauro Fanelli, figura centrale nel panorama videoludico nazionale, si è aggiudicato il premio Outstanding Individual Contribution, che celebra una carriera densa di traguardi professionali e anche di intraprendenza: dalla creazione del primo sito italiano dedicato ai videogiochi alle attività di sviluppo e porting di numerosi titoli indie di successo, sino all’attuale attività di promozione di studi italiani e di giovani talenti attraverso l’incubatore di Cinecittà a Roma.

intervista

Al termine della cerimonia, Thalita Malagò, direttore generale di Iidea, ha detto che “siamo molto felici per le aziende e le persone nominate e premiate agli Ivga 2021: quest’anno la competizione è stata di altissimo livello, e siamo grati alla giuria per il delicato lavoro svolto nell’identificare i vincitori. Le produzioni premiate sono state pubblicate in un contesto di piena emergenza sanitaria e poter dare loro visibilità internazionale attraverso la cerimonia di premiazione ci rende ancora più orgogliosi”.