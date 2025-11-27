Italian Tourism Awards a Roma

La Città Eterna si prepara a diventare l’hub centrale dell’ospitalità internazionale. Il prossimo 10 dicembre, le sontuose sale del The St. Regis Rome ospiteranno la nuova edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence. L’evento punta i riflettori su un comparto strategico, capace di portare l’Italia nel mondo e di generare un indotto economico fondamentale per il PIL nazionale.

A tessere la trama di questo viaggio fatto di professionismo e specializzazione è Deborah Garlando, CEO di MHR e ideatrice del premio. Il suo leitmotiv è appassionato: “L’Italia è piena di eccellenze che meritano di essere premiate e celebrate”. Garlando ha voluto creare uno spazio autorevole per promuovere i valori del turismo italiano attraverso le storie dei più capaci, virtuosi e innovativi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al territorio.

La competizione si preannuncia serrata e di altissimo profilo. Su circa 300 candidature pervenute per un evento a partecipazione completamente gratuita, sono stati selezionati 45 finalisti. Il compito di decretare i vincitori spetta a una giuria tecnica composta da 10 esperti del settore, rappresentanti istituzionali, VIP e giornalisti. Le terne finaliste si contenderanno il prestigioso “microfono d’oro” in 15 categorie che coprono l’intero spettro dell’industria: dalle Destinazioni Italiane all’Hotellerie, passando per Spa & Wellness, Innovazione, Turismo Sostenibile e il premio Donna del Turismo dedicato a Elena David.

The Night of Excellence non è solo estetica, ma anche etica. MHR guarda con decisione all’inclusione e all’accessibilità, impegnandosi a rompere gli stereotipi. L’evento sostiene l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down attraverso borse di studio per Aipd, supportando il progetto “UpWithDown: e se fossero loro a includere?”. La regia della serata è affidata a Luca Alcini, mentre la produzione è curata da MHR, specializzata in eventi turistici, con il partner tecnico The Arena Srl e il contributo di Paolo Garlando per il marketing territoriale. L’iniziativa vanta il supporto delle massime istituzioni: il Ministero del Turismo, l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Enit e la Regione Lazio. Tra i Main Partner figurano eccellenze come Lavazza Group, Gruppo Sanpellegrino e l’Istituto di Turismo di Spagna, solo per citarne alcuni, a testimonianza della rilevanza economica dell’appuntamento. La curiosità è alta per la conferenza stampa di martedì 2 dicembre, alle ore 11 sempre presso il The St. Regis Rome. In quell’occasione saranno finalmente svelati i nomi degli ospiti, le sorprese in scaletta e, soprattutto, le terne finaliste pronte a brillare nella notte del 10 dicembre.