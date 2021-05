Sogni, paure, valori: cosa vogliono i giovani. La ministra Dadone e Alessandra Dragotto di Swg, azienda leader in Italia nel settore delle indagini demoscopiche, commenteranno e analizzeranno insieme a Riccardo Luna il sondaggio realizzato da Swg proprio per Italian Tech sui giovani italiani, con dati che riguardano, tra le altre cose, la loro fiducia/sfiducia nel futuro, chi sono le loro icone di riferimento, qual è il loro rapporto con la politica, quali sono le loro idee su sanità e istruzione e, ovviamente qual è il loro rapporto con le nuove tecnologie. Appuntamento in diretta alle 12 sul sito di Italian Tech, il content hub Gedi dedicato alla tecnologia e all’innovazione, e su altre testate del Gruppo come Repubblica e La Stampa.