Italian Radio Society trionfa al Festival della Musica Italiana

La band Italian Radio Society ha conquistato il secondo posto al Festival della Musica Italiana di New York con il brano inedito “In questa notte magica”. Questo festival è uno dei principali eventi dedicati alla musica italiana all’estero.

La band, con sede a Londra, è formata da Elisa Cipro alla voce, Paolo Maurelli alla batteria, Gioacchino Hakim alla chitarra, Ruggero Bonucci al contrabbasso e Davide Cerreta al pianoforte. Si sono esibiti all’Oceana Theater di Brooklyn con un brano originale scritto da Elisa Cipro, Mikee Introna e Federico Malaman.

Italian Radio Society è stata selezionata tra oltre 800 candidati provenienti da varie nazioni, diventando l’unica band rappresentante del Regno Unito. Il loro stile musicale unisce lo swing italiano con le esperienze dei musicisti migranti, creando un sound unico.

La giuria internazionale, presieduta da Marino Bartoletti e composta da artisti del calibro di Giusy Ferreri, Leo Gassmann e Iva Zanicchi, ha premiato la loro proposta musicale per la qualità e l’originalità.

Il brano “In questa notte magica” si distingue per le sue atmosfere swing e per la fusione di sonorità internazionali con melodie italiane, risultando fresco e ricercato. Sarà incluso nella compilation ufficiale del festival, prodotta da Warner Music Italy.

Elisa ha dichiarato che sul palco hanno proposto un’estetica retrò interpretata in chiave moderna, mirando a raccontare un’Italia gioiosa e elegante. Hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza della loro esperienza all’estero nel dialogare con un pubblico internazionale.