Italian Poker Challenge: trionfi e numeri da record

L’Italian Poker Challenge ha recentemente chiuso i battenti con grande successo, attirando l’attenzione degli appassionati di poker. Questa prima edizione, tenutasi al Casinò di Campione d’Italia dal 30 giugno al 7 luglio 2025, è stata sponsorizzata da PokerStars e ha visto la partecipazione di un alto numero di giocatori.

Durante le otto giornate di festival, sono stati organizzati dieci tornei, cinque satelliti e due freeroll, collezionando oltre 2.830 iscrizioni totali. Il Main Event da 770 euro di buy-in ha riscosso particolare interesse, con 1.122 entry e 819 partecipanti unici, superando il montepremi garantito e raggiungendo oltre 750.000 euro. La maggioranza dei giocatori nel Main Event proveniva dall’Italia, con il 64% del totale, seguita dalla Svizzera con il 24%.

L’evento ha accumulato un montepremi complessivo di 1.106.217 euro, di cui 1.066.264 euro provenienti dai tornei e 39.953 euro dai satelliti. L’incontro ha anche richiamato nomi noti del panorama pokeristico, come Giuliano Bendinelli, vincitore dell’EPT Main Event nel 2022, oltre ad altri giocatori di spicco che hanno raggiunto le posizioni premiate.

Presenti anche veterani dell’Italian Poker Tour, alcuni come Giovanni Salvatore e Antonio Bernaudo hanno dimostrato la loro abilità, contribuendo all’atmosfera vibrante dell’evento. Questo festival ha posto le basi per un possibile ritorno, con nuove date già in discussione per il mese di ottobre.