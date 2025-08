Italian Open Water Tour: emozioni e successi a Camogli

L’Italian Open Water Tour ha fatto tappa a Camogli, un evento atteso dell’estate sportiva ligure. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi nuotatori, tra cui una delegazione dell’azienda Solving UNI.on di Carpi, guidata da Roberto Pivetti.

La società è nota in Italia per la consulenza tecnica e la formazione nei settori industriale e meccanico, e collabora con il Team Master di Carpi. Quattordici nuotatori agonisti, già Campioni Regionali nella categoria 2025 a Riccione, hanno sfidato le acque cristalline di Camogli, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra come mezzo per raggiungere un obiettivo comune.

Il percorso di gara si è svolto lungo 1852 metri, dalla spiaggia centrale alla scogliera di Levante. L’ottima organizzazione e la serenità delle acque hanno reso l’evento un’esperienza memorabile. Marco Monego, socio dell’azienda con origini liguri, ha simboleggiato la connessione tra l’Emilia e la Liguria.

Tra gli atleti di Solving UNI.on, Alessia Fieni ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria 40-50 con un tempo di 29’46”. Altri membri della squadra, come Manuel Ferro e Andrea Tettamanzi, hanno messo in mostra buone performance. Al termine della gara, la squadra è stata premiata per il suo impegno, evidenziando il ruolo di un’azienda come motore sociale e culturale.

Massimo Pierantoni, capitano della squadra, ha esposto l’importanza del nuoto come veicolo di valori positivi, mentre Roberto Pivetti ha evidenziato il legame con la Liguria, sottolineando l’unione tra le diverse culture del team.