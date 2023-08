Italian Insurtech Summit, a novembre la nuova edizione

Annunciata la quarta edizione dell’Italian Insurtech Summit, l’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo. Si terrà tra il 23 novembre e il 1 dicembre, con un’alternanza tra giornate in presenza e online. L’evento si svolgerà nella cornice di Le Village by CA Milano, in Corso di Porta Romana. La nuova edizione del Summit vuole mettere al centro della propria agenda tematiche di attualità, come la formazione, l’educazione assicurativa/finanziaria e le competenze, ponendosi, per la prima volta, come ponte tra gli operatori del mondo assicurativo e i giovani allo scopo di favorire l’avvicinamento di questi ultimi all’industry, ad oggi ritenuta poco appealing per le nuove leve. Per creare questa connessione all’interno della nuova edizione si organizzeranno sessioni di orientamento e di guidance sui principali strumenti per la ricerca del lavoro, per mettere in luce l’importanza di investire nelle competenze, necessarie a modernizzare il comparto assicurativo, ma anche l’importanza di svolgere iniziative skilling e reskilling per le risorse che già operano all’interno del settore.

Lo scopo di IIA, spiegano gli organizzaori, è quello di creare un luogo di incontro per tutta la filiera, in cui le aziende possano colloquiare con le giovani menti, spiegando loro quello che stanno cercando, e creare al contempo contaminazione e sperimentazione. Il Summit sarà un momento di condivisione per tutti gli attori della filiera che avranno l’opportunità di confrontarsi sulle novità che stanno impressionando il mercato e delle soluzioni messe in campo dai colleghi. L’evento mira, al tempo stesso, a diventare un amplificatore della cultura assicurativa. Secondo le stime di IIA infatti, sebbene il 45% dei consumatori digitali italiani sottoscriverebbe una polizza digitale, la maggior parte non conosce prodotti assicurativi oltre l’RC Auto. Il 30% dei consumatori non saprebbe infatti cosa assicurare oltre il proprio veicolo, facendo diventare la lotta alla diseducazione assicurativa una delle mission principali dell’associazione.

“Siamo pronti per vivere la quarta edizione dell’IIA Summit, la più ambiziosa di quelle realizzate sinora, che si presenta in una nuova veste. Oltre a ospitare tutti gli operatori del settore Insurtech, e anche personalità esterne alla community (il 50% dei presenti apparterranno a settori non assicurativi), la nuova edizione vuole promuovere l’ingaggio dei giovani che devono cominciare ad assumere un ruolo da protagonisti”, commenta Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA. “Sono i giovani che un domani si troveranno a tirare le redini del settore, ed è importante che l’industry cominci ad ascoltare le loro richieste e a carpire le loro necessità. La scelta del payoff di questa quarta edizione “Train, Inspire, Succeed” sottolinea come il successo passi attraverso una formazione adeguata e continua. La nuova edizione dell’Italian Insurtech Summit andrà a sbalordire il mercato, evidenziando, ancora di più rispetto le edizioni passate, quanto governare l’evoluzione digitale dell’industry sia essenziale per non esserne tagliati fuori. In un periodo comandando dall’incertezza macro-economica e una riduzione degli investimenti, solo la cooperazione tra gli attori e l’impegno nella formazione posso far progredire tutta la filiera”.