Italian Bed Linen Lenzuolo sotto con Angoli Max Color, 100% Cotone, Fucsia, Matrimoniale

LENZUOLO SOTTO “MAX COLOR”

Descrizione Prodotto

100% MORBIDO COTONE

Il nostro lenzuolo sotto della linea Max Color è realizzato in 100% morbido cotone, un materiale di alta qualità e molto pratico. L’articolo avvolge perfettamente il materasso grazie al bordo elastico posizionato negli angoli, per impedire che il lenzuolo si muova.

Si tratta di un articolo di qualità, realizzato con colori brillanti e solidi ai lavaggi, per permetterne un lungo utilizzo nel tempo. É stato pensato e realizzato interamente in Italia, con attenzione ai dettagli e finiture accurate. Grazie a queste caratteristiche risulta essere uno degli articoli più acquistati ed apprezzati.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

1 Posto: 90×200 cm

1 Posto e mezzo: 120×200 cm

1 Posto e mezo francese: 140×200 cm

2 Posti: 170×200 cm

2 Posti Maxy: 180×200 cm

MOLTE COLORAZIONI TRA CUI SCEGLIERE:

Disponibile in molti colori, per permetterti di creare gli abbinamenti che più ti piacciono. Si tratta di un articolo molto versatile perchè può essere tranquillamente abbinato a trapunte/trapuntini e biancheria in tinta unita e in fantasia.

Grigio Chiaro

Azzurro

Bianco

Misura matrimoniale: lenzuolo sotto 170x200cm con angolo elastico da 25cm

La qualità del tessuto e le finiture accurate fanno di questo prodotto uno dei più richiesti ed amati. Disponibile in molte varianti colore

Realizzato interamente in Italia, tessuto 100% cotone

Per un buon mantenimento del prodotto si consiglia di lavare in lavatrice a 30 gradi, non candeggiare, stirare a media temperatura, non pulire a secco, asciugatrice consentita a basse temperature