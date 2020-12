“In relazione agli spostamenti” che possono avvenire fuori dal proprio comune nei giorni in zona arancione e nei giorni rin zona rossa “verso una sola abitazione nella stessa regione tra le 5 e le 22 nei limiti di due persone” nell’arco temporale tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, la relativa “ragione giustificativa potrà essere addotta tramite il ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a ‘motivi ammessi dalle vigenti normative'”. E’ quanto precisa il Viminale in una circolare inviata ai prefetti relativa al decreto legge del 18 dicembre scorso con le misure di contenimento del coronavirus per il periodo delle festività natalizie.

