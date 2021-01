L’Italia torna zona arancione per un giorno. Oggi, 4 gennaio, si applicano regole più soft -dagli spostamenti ai negozi- secondo le misure del decreto Natale. Una ‘tregua’ dopo i primi 3 giorni del 2021 e in attesa del ripristino della zona rossa per il 5 gennaio e per l’Epifania. Si allenta per 24 ore la stretta relativa a spostamenti, negozi, bar, ristoranti. Oggi continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. E’ utile ricordare che il decreto Natale prevede che ci si possa muovere dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione.

