Italia vola ai quarti di finale in Brasile

L’Italia conclude la fase a gironi della Kings World Cup Nations a San Paolo con un percorso perfetto, volando ai quarti di finale da imbattuta e confermandosi tra le favorite per la vittoria finale in Brasile.

Il cammino degli Azzurri nel gruppo è stato netto, con un debutto che ha visto un travolgente 8 a 0 contro la Francia, seguito dal successo per 7 a 3 sulla Polonia e dalla vittoria per 7 a 4 contro l’Algeria. Grazie a questi risultati, la squadra ha ottenuto il primo posto nel girone e l’accesso diretto alla fase successiva.

L’Italia è una delle sole tre squadre rimaste imbattute, assieme a Spagna e Cile, su 20 nazioni partecipanti. Inoltre, Matteo Perrotti è attualmente il top scorer della competizione.

Il prossimo avversario sarà determinato dal sorteggio che definirà il tabellone dei quarti di finale, in programma per la serata del 12 gennaio. L’Italia giocherà alla Trident Arena tra il 13 e il 14 gennaio contro una delle prime classificate degli altri gironi o contro una delle vincenti del turno Last Chance.

L’obiettivo finale resta la sfida finale del 17 gennaio all’Allianz Parque, dove verrà assegnato il titolo mondiale.