Italia Viva: il bilancio negativo dei mille giorni di governo Meloni

Italia Viva ha approfondito i risultati del governo Meloni dopo mille giorni dall’insediamento, evidenziando un bilancio negativo per le famiglie italiane. Durante una conferenza stampa a Mantova, il segretario provinciale Fabio Madella ha illustrato le problematiche emerse, fra cui salari in diminuzione e un aumento del costo della vita.

Il partito ha lanciato una campagna nazionale attraverso la distribuzione di volantini, simili a quelli della grande distribuzione, per mettere in evidenza aumenti nel costo della vita e le conseguenze della gestione Meloni. I dati riportati nel materiale informativo, disponibile sia in formato cartaceo che online, evidenziano un incremento della pressione fiscale al 42,6% nel 2025 e un aumento del 3,1% della spesa alimentare solo nel giugno scorso, corrispondente a circa 535 euro all’anno per famiglia.

Inoltre, gli economisti di Italia Viva segnalano una diminuzione dei salari reali del 10,5% rispetto al 2019 e l’incremento dell’aliquota IVA al 10% per alcuni beni di consumo, ritenuti gravosi per le famiglie. Madella ha messo in luce come tali politiche colpiscano in particolare il ceto medio e i giovani.

Il partito ha criticato anche la comunicazione del governo, considerata poco allineata con la realtà quotidiana dei cittadini. La campagna di informazione si propone quindi di contrastare tale narrativa e di promuovere un discorso costruttivo sui temi della fiscalità, sicurezza e innovazione, rivolgendo particolare attenzione alle famiglie e ai giovani. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire chiarezza e umanità al dibattito politico, parlando il linguaggio delle persone.