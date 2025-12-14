Italia verso rinascita digitale

La Camera dei Deputati ha ospitato il tavolo tecnico “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese”, promosso dall’ANGI in collaborazione con l’On. Alessandro Giglio Vigna. L’incontro si è configurato come un momento di riflessione strategica e multidisciplinare per approfondire l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, della Cybersecurity e delle soluzioni digitali avanzate nella costruzione di un sistema-Paese più efficiente, sicuro e competitivo.

L’obiettivo condiviso dai partecipanti è stato quello di contribuire a una vera “rinascita digitale” capace di generare valore economico, sociale e culturale. Il dialogo ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e delle grandi corporate, evidenziando la necessità di un approccio integrato per la transizione digitale. Tra gli intervenuti figurano figure di spicco come Fabrizio Spada, Francesco Tufarelli, William Nonnis e accademici come il Prof. Luca Vollero.

Il mondo corporate è stato rappresentato da delegati di rilievo come Valentina Podestà, Carlo Cavazzoni, Angela Gargani, Edoardo Cabras e Mauro Giancaspro. Il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, ha posto l’accento sulla necessità di agire con prontezza, sottolineando che l’Italia deve abbracciare l’innovazione digitale come un’opportunità per rilanciare la competitività globale. L’On. Alessandro Giglio Vigna ha ribadito l’impegno istituzionale a supportare politiche che integrino l’IA e la cybersecurity nei framework europei.

L’incontro ha evidenziato la necessità di affrontare le sfide della digitalizzazione con un focus su etica, sicurezza e inclusività. ANGI ha annunciato che i risultati del tavolo saranno rielaborati in un Innovation Paper, destinato a essere condiviso con le commissioni e gli intergruppi parlamentari.