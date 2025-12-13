Italia verso maggiore autonomia sulle riserve auree

La politica economica richiede un equilibrio tra diversi elementi, come la politica monetaria e quella di bilancio, per non impattare negativamente sulle logiche di mercato. L’emendamento di Lucio Malan sulle riserve auree sarà inserito nella legge di bilancio, rendendo quei beni di proprietà del popolo italiano, anche se gestiti dalla Banca d’Italia. Ciò contribuirà a sostenere la credibilità del Sistema Europeo delle Banche Centrali e potrà essere utilizzato per interventi sul mercato dei cambi e per sostenere l’euro.

La Banca d’Italia ha una storia complessa e la sua governance è cambiata nel tempo. La legge bancaria del 1936 l’ha considerata “di diritto pubblico” e il decreto legge del 2013 ha definito le nuove norme per la detenzione del suo capitale. Il valore simbolico dell’emendamento è evidente, ma non si può ridurre solo a una manifestazione di “sovranismo”.

La politica economica richiede un equilibrio tra variabili pubbliche e private, come la politica monetaria e quella di bilancio. La politica monetaria è gestita dalla Banca Centrale Europea, mentre la politica di bilancio è affidata al Ministero dell’economia e al Parlamento, con regole definite dal Patto di stabilità e crescita. La parte privata è compito del mercato, con consumi, investimenti e andamento della bilancia dei pagamenti.

In Italia, la politica economica ha avuto un continuo “stop and go” dal 2014. Prima della crisi del 2008, il tasso di crescita annuo era accettabile, con un discreto avanzo primario di bilancio e una crescita del debito pubblico contenuta. Tuttavia, la crisi americana ha avuto un effetto devastante sull’economia italiana, trasformando una semplice fragilità congiunturale in una crisi finanziaria di proporzioni inaudite. La politica di bilancio ha assunto un connotato fortemente restrittivo, nonostante l’espansione della politica monetaria del quantitative easing, e ha realizzato un corto circuito, con la deflazione dei salari e l’aumento del rapporto debito/PIL.