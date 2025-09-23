Italia verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale

Il Parlamento sta per compiere un passo fondamentale nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA). Questa settimana, il Senato valuterà in via definitiva il disegno di legge n. 1146-B, già modificato e approvato dalla Camera, che introduce un quadro normativo organico per l’IA, in conformità con il regolamento europeo attuato nel 2024.

La legge si basa su principi fondamentali come la centralità della persona, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, la non discriminazione, la trasparenza e la sostenibilità. Quest’ultima è considerata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche in relazione alla capacità della tecnologia di integrarsi nel contesto economico e sociale senza generare nuove disuguaglianze.

Tre ambiti di applicazione sono particolarmente importanti. Nella sanità e per le persone con disabilità, l’IA offrirà supporto nelle diagnosi e nelle cure, ma non sostituirà il parere dei medici, mentre nuove tecnologie dovranno favorire l’inclusione. Nel campo del lavoro, l’obiettivo è migliorare le condizioni occupazionali e gestire i rischi dell’automazione, con l’istituzione di un Osservatorio nazionale per monitorare l’impatto sull’occupazione e sviluppare corsi di formazione. Riguardo all’ambiente, la legge promuove l’uso della tecnologia per migliorare l’efficienza energetica e sostenere l’economia circolare.

In ambito economico, sono previste risorse fino a un miliardo di euro per supportare startup e PMI innovative focalizzate su IA, cybersicurezza e calcolo quantistico. Inoltre, la pubblica amministrazione dovrà adottare sistemi di IA per rendere più efficienti i servizi offerti.

Il provvedimento affronta anche tematiche relative alla protezione dei dati personali, all’educazione digitale, alla formazione STEM e artistica, e ai rischi legati a deepfake e manipolazioni digitali.